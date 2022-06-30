Безопасность

Сотрудники МЧС по Ингушетии провели в летнем лагере занятие по безопасности на воде

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Инспекторы отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Ингушетии совместно с сотрудниками поисково-спасательного отряда «Тарко» провели занятия в детском оздоровительном лагере «Нефтяник».

Представители чрезвычайного ведомства рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на воде, наглядно продемонстрировали способы оказания помощи при утоплении и оказания первой доврачебной помощи и методы транспортировки, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В завершении учебно-показательных занятий специалисты опросили детей быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха вблизи водоемов и раздали буклеты и памятки, в которых расписаны основные меры безопасности и номера телефонов экстренных служб.

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