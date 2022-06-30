Сотрудники МЧС по Ингушетии провели в летнем лагере занятие по безопасности на воде

Представители чрезвычайного ведомства рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на воде, наглядно продемонстрировали способы оказания помощи при утоплении и оказания первой доврачебной помощи и методы транспортировки, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В завершении учебно-показательных занятий специалисты опросили детей быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха вблизи водоемов и раздали буклеты и памятки, в которых расписаны основные меры безопасности и номера телефонов экстренных служб.