Сотрудники МЧС по Ингушетии провели в летнем лагере занятие по безопасности на воде
Инспекторы отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Ингушетии совместно с сотрудниками поисково-спасательного отряда «Тарко» провели занятия в детском оздоровительном лагере «Нефтяник».
Представители чрезвычайного ведомства рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на воде, наглядно продемонстрировали способы оказания помощи при утоплении и оказания первой доврачебной помощи и методы транспортировки, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
В завершении учебно-показательных занятий специалисты опросили детей быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха вблизи водоемов и раздали буклеты и памятки, в которых расписаны основные меры безопасности и номера телефонов экстренных служб.