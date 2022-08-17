Профилактика

Сотрудники МЧС по Ингушетии проводят рейды для предотвращения пожаров в лесах

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Сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Назрани и Назрановскому району МЧС по Ингушетии Мовлатгирей Дахкильгов совместно с представителями администраций сельского поселения Яндаре и лесопожарной охраны провел рейд по предупреждению пожаров.

«В ходе мероприятия осматривался лесной массив на предмет пожарной безопасности прилегающих к селу территорий», — отметил Дахкильгов, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

По его словам, важно помнить, к чему приводит брошенный окурок или непотушенный костер, в сухую погоду огонь может быстро распространиться.

Рейды проводятся в целях реализации распоряжения правительства республики «О введении особого противопожарного режима».

По статистике большая часть пожаров в лесах происходит именно по вине отдыхающих. С учетом этого сотрудники МЧС ведут профилактические работы с жителями. Рассказывают о правилах поведения в лесу, действиях при обнаружении пожара и ответственности за нарушение мер безопасности.

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