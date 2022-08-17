Сотрудники МЧС по Ингушетии проводят рейды для предотвращения пожаров в лесах

«В ходе мероприятия осматривался лесной массив на предмет пожарной безопасности прилегающих к селу территорий», — отметил Дахкильгов, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

По его словам, важно помнить, к чему приводит брошенный окурок или непотушенный костер, в сухую погоду огонь может быстро распространиться.

Рейды проводятся в целях реализации распоряжения правительства республики «О введении особого противопожарного режима».

По статистике большая часть пожаров в лесах происходит именно по вине отдыхающих. С учетом этого сотрудники МЧС ведут профилактические работы с жителями. Рассказывают о правилах поведения в лесу, действиях при обнаружении пожара и ответственности за нарушение мер безопасности.