Сотрудники МЧС по Ингушетии за неделю 16 раз выезжали на тушение пожаров

Представителями чрезвычайного ведомства с жителями республики проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 150 человек. Проведено одно мероприятие с участием представителей СМИ.

В ГУ МЧС по региону призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.