Пожарная безопасность

Сотрудники МЧС по Ингушетии за неделю 16 раз выезжали на тушение пожаров

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С 11 по 19 июля сотрудники МЧС России по Ингушетии 16 раз привлекались на тушение пожаров, спасено два человека.

Представителями чрезвычайного ведомства с жителями республики проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 150 человек. Проведено одно мероприятие с участием представителей СМИ. 

В ГУ МЧС по региону призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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