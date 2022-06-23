Безопасность

Сотрудники МЧС провели урок безопасности для детей, отдыхающих в лагере «Нефтяник» Ингушетии

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Сотрудники отдела надзорной деятельности по городу Малгобеку и Малгобекскому району проинструктировали детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Нефтяник», о порядке действий в случае возникновения пожара, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

После проведенной беседы сотрудники чрезвычайного ведомства для закрепления теоретической части раздали ребятам памятки. В них они найдут необходимый материал и смогут быстро вспомнить рассказанную инспекторами полезную информацию.

«В летнее время такие мероприятия очень важны, и дети не должны забывать правила пожарной безопасности. Мы также с персоналом детского лагеря провели обстоятельную беседу. Обсуждали особенности поведения во время пожара, правила и алгоритм пользования средствами пожаротушения, оказание первой доврачебной помощи», — отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Малгобеку и Малгобекскому району Ахмед Котиев.

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