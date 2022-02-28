Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии проводят лекции в рамках проекта «Культура для школьников»

Так, 28 февраля экскурсоводы Ламара Оздоева и Фатима Тимурзиева провели лекции в школе № 1 сельского поселения Экажево для учащихся 9-го и 11-го классов.

В течение урока была рассмотрена тема «Трагедия человека и общества в творчестве писателей ХХ века», где проводился анализ произведений советских писателей в контексте исторических событий, в частности — тотальная депортация 1944 года.

Для анализа исторических событий были взяты произведения таких известных ингушских писателей, как Исса Кодзоев, Саид Чахкиев, Созерко Мальсагов и др.

«Учащиеся были активны, участвовали в обсуждении, высказывали свою точку зрения, делились мнением по данной теме», — рассказали сотрудники музея.