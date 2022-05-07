День Победы

Сотрудники мэрии города Карабулака Ингушетии навестили вдов ветеранов ВОВ

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Сотрудники социального отдела мэрии Карабулака навестили вдов ветеранов Великой Отечественной войны Райхант Мархиеву, Шафиат Султыгову, Маку Мархиеву и поздравили их с наступающим праздником Днем Победы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, хозяйки радушно встречали гостей, для них это стало приятным и волнительным событием. Вдовам ветеранов и труженицам тыла со словами огромной признательности, пожеланиями здоровья и долголетия зачитали поздравительные адреса и вручили ценные подарки.

Работницы мэрии справились о здоровье бабушек, поинтересовались, нуждаются ли они в чем-нибудь. Виновницы торжества поблагодарили за заботу, они были искренне тронуты оказанным вниманием.

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