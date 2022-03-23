Донорство

Сотрудники Министерства культуры Ингушетии приняли участие в акции «Я донор»

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Сотрудники Министерства культуры Ингушетии приняли участие в акции «Я донор», в ходе которой сдали кровь для лечения заболеваний крови, онкологических заболеваний, травм и ранений, сообщила пресс-служба ведомства.

Одной из первых процедуру прошла министр Залина Льянова.

«Сегодня Министерство культуры Ингушетии почти в полном составе вместе с представителями подведомственных учреждений принимает участие в акции «Я донор». Сдаём свою кровь. Очень надеемся, что она пригодится нашей республике и тем, кто в ней нуждается. Вообще, делать добро — это всегда приятно. Доставляет гораздо большее удовольствие, чем всё остальное. И мы с удовольствием передаём эту эстафету Комитету по туризму Республики Ингушетия», — рассказала Льянова.

Напомним, проект «Я донор» направлен на популяризацию постоянного донорства в республике. В рамках проекта планируется провести цикл образовательных тренингов в учебных заведениях Ингушетии, есть договоренности с имамами мечетей о проведении проповедей о донорстве как богоугодном деле во время пятничных молитв, и со старейшинами тейпов о проведении бесед по донорству во время схода тейпов.

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