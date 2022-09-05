Сельское хозяйство

Сотрудники Минсельхоза Ингушетии провели инспекционный выезд к фермерам, получившим господдержку

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Сотрудники аграрного ведомства Ингушетии провели инспекционный выезд к фермерам, получившим господдержку на развитие семейных животноводческих хозяйств.

Как ранее писала газета «Ингушетия», фермеры Ингушетии получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм согласно государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы». Половина претендентов на господдержку в этом году уже получила материальную помощь.

На этот раз инспекторы из аграрного ведомства региона приехали к фермеру Магомеду Хамхоеву из сельского поселения Яндаре. Семья Хамхоевых занялась разведением домашнего скота относительно недавно. Первый грант получили ещё в 2017 году. За пару лет обзавелись несколькими десятками коров и овец. Сейчас в хозяйстве около шестидесяти коров и 66 овец.

Магомед Хамхоев признался, что от работы получает большое удовольствие, но есть и проблемы, например, клещи, высокие цены на корма и др. В прошлом году фермер получил грант в размере 900 тысяч рублей и приобрёл дополнительное количество скота определённой породы.

По словам начальника отдела пищевой, перерабатывающей промышленности, сырья и продовольствия Минсельхоза Магомеда Базгиева, денежные средства использованы фермером по назначению. У проверяющих не возникло никаких вопросов к труженику.

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