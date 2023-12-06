Сотрудники прокуратуры Ингушетии встретились с горскими кадетами

Спикеры рассказали ребятам о целях и задачах прокурорского надзора, основных должностных обязанностях сотрудников, об особом статусе прокуратуры, ее участии в правотворчестве.

Также до кадетов были доведены требования, предъявляемые законом к гражданам, желающим работать в органах прокуратуры. Подробно разъяснено, как поступить в ведомственные учебные заведения, о перечне документов и требований к кандидатам.

«Встреча вызвала живой интерес, гости ответили на вопросы учащихся и педагогов. Подобные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, формирование у них уважения к закону и интереса к работе надзорного ведомства, будут проводиться на регулярной основе», — сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры.