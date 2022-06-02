Благотворительность

Сотрудники СУ СКР по Ингушетии навестили воспитанников детского дома-интерната

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Сотрудники следственного управления СКР по Ингушетии накануне навестили воспитанников подшефного Государственного бюджетного учреждения «Троицкий детский дом-интернат» в Сунженском районе республики.

«Забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, зашита прав и интересов таких детей, создание комфортных условий для их полноценного физического, интеллектуального, нравственного и социального развития, подготовка к самостоятельной жизни в современном обществе стало одной из приоритетных задач Следственного комитета России», — отметили в ведомстве.

Гости, как всегда, приехали к детям не с пустыми руками. От имени руководства управления они поздравили коллектив учреждения с Международным днем защиты детей и передали ребятишкам свежие фрукты и другие продукты питания.

Гости поблагодарили коллектив детского дома-интерната за тяжелый труд, пожелав крепкого здоровья и семейного благополучия.

Заместитель директора социального учреждения Малика Даурбекова выразила слова огромной благодарности руководству и сотрудникам следственного управления за оказываемую детскому дому-интернату материальную помощь и поддержку, сострадание и постоянное внимание.

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