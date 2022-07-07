Сотрудники транспортной полиции Ингушетии вернули украденные секции оградительного забора

Как сообщили газете «Ингушетия» в управлении на транспорте МВД России по СКФО, в дежурную часть Назрановского линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 2042-ом километре железнодорожного перегона отсутствуют несколько секций оградительного забора. Украденные ограждения служили для того, чтобы оберегать людей от перехода железнодорожного пути в неустановленном месте и не подвергать их жизни опасности.

Со слов подозреваемого, похищенный предмет он собирался продать. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей. Также установлено, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время группой дознания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК России (кража).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части, предполагает лишение свободы на срок до 2 лет.