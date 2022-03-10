Сотрудников полиции Ингушетии заподозрили в превышении полномочий

«По данным следствия, ночью 24 января 2022 года полицейские, находясь на территории стационарного поста ДПС в Магасе в отсутствие оснований применили насилие в отношении 52-летнего водителя автомобиля марки Hyundai Solaris , а также из табельного оружие произвели выстрелы в его автомобиль», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело возбудили по пунктам «а», «б» ч.3 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия).

По информации осведомленного источника газета «Ингушетия» задержаны четверо сотрудников ППС, двое оперативников и участковый уполномоченный полиции ОВД Магаса.

«По предварительным данным, фигуранты задержали мужчину, избили его, а также обстреляли его автомобиль. Видеозапись избиения задержанного они отправили знакомому, предположительно, заказчику», — сказал источник.