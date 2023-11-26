Сотрудников следственного управления СКР по Ингушетии с Днем матери поздравили их дети

«Целью этого праздника является поддержка традиций, бережное отношение к женщине, закрепление семейных устоев, придание особого значения в нашей жизни главного человека — матери», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что в СУ СКР по региону проходят службу женщины, которые успешно исполняют свои должностные обязанности и являются прекрасными, любящими матерями.

«Существует мнение, что сложно совмещать работу в правоохранительных органах и быть при этом заботливой матерью, уделяющей своей семье и детям достаточно внимания и теплоты. Но та любовь, с которой относятся наши дети к своим матерям, яркое доказательство их благодарности и безграничной признательности за все, что делают для них мамы, за их любовь и понимание. Дети вручили подготовленные заранее подарки, чем сильно растрогали своих матерей», — отметили в ведомстве.