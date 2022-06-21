Юбилей

Создан оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия ингушской государственности

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Началась подготовка к празднованию 100-летия образования ингушской государственности. Утвержден федеральный организационный комитет, а в Минкультуры России направлен проект плана основных мероприятий, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что вскоре профильные ведомства приступят к разработке единой концепции празднования, разработке соответствующих эскизов. Также министерства создадут на своих сайтах специализированные разделы, посвященные юбилейной дате.

Ранее Президент России Владимир Путин распорядился создать организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

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