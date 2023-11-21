Спасатели Ингушетии вытащили машину из городского пруда

«В ведомство поступило сообщение о том, что в Карабулаке машина ушла под воду. Выехавшие спасатели установили, что в городской пруд скатился автомобиль ВАЗ-21099», — рассказал собеседник.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что на месте работали двое водолазов и трое спасателей с двумя единицами техники.