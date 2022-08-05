Специалисты НБ Ингушетии стали победителями регионального этапа антикоррупционного конкурса
Национальная библиотека Ингушетии приняла участие во Всероссийском антикоррупционном форуме финансово-экономических органов, в рамках которого проводился ряд конкурсов антикоррупционной направленности, сообщила пресс-служба учреждения.
В региональном этапе конкурса антикоррупционного буклета, проведенном Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия, после подведения итогов лучшим было признано справочно-информационное издание «Мы против коррупции», подготовленное публичным центром правовой информации и выпущенное издательским отделом Национальной библиотеки.
Участники конкурса начальник ПЦПИ Магомет Газдиев и заведующий издательским отделом Амирхан Хочубаров награждены дипломами и памятными призами за первое место в возрастной номинации до 36 лет.