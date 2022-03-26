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Спикер ингушского парламента назвал смелым решение Путина перевести оплату за газ в рубли

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Председатель Народного собрания Ингушетии, секретарь регионального отделения «Единой России» Магомет Тумгоев прокомментировал решение Президента России о переводе в рубли оплаты газа, поставляемого в недружественные страны.

«Прочитав накануне новостные ленты, отметил для себя цитату Владимира Путина: «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны за российские рубли». Считаю это решение самой смелой и оперативной инициативой в нынешних реалиях, которая позволит устанавливать справедливую экспортную цену, а экономике снизить зависимость от доллара», — написал спикер в своем Telegram-канале.

По словам Тумгоева, с страны в настоящее время имеются все возможности, чтобы перестроить финансовую систему России на принципах, защищающих национальные интересы, преодолевающих финансовую зависимость.

«Об этой тенденции я писал еще в 2020 году в своей научной статье, отметив, что в качестве первоочередных мер по модернизации финансовой системы России необходимо осуществить постепенный переход продажи природно-сырьевых ресурсов и других стратегических товаров за отечественные рубли», — пишет он.

Научная статья называется «Пути выхода из экономического кризиса в современных условиях».

Спикер полагает, что эти меры, указанные в статье, помогут и в развитии Республики Ингушетия, в частности.

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