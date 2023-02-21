Спикер парламента Ингушетии отметил, что курс Президента России поддерживается в парламенте и обществе

Председатель парламента напомнил, что Послание является программным политико-правовым документом, выражающим видение главы государства стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу, включающим как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента. В нем традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах.

По словам Магомета Тумгоева, большое внимание в выступлении, как и ожидалось, было уделено специальной военной операции, социальной политике и международной ситуации.

«Глава страны проинформировал о масштабной программе социально-экономического восстановления и развития новых субъектов федерации. Необходимо сказать, что Ингушетия активно помогает нашим бойцам — участникам СВО и жителям освобожденных территорий. Создание государственного фонда решит задачу оказания помощи семьям погибших военных и ветеранам специальной военной операции», — считает спикер.

Он подчеркнул, что актуальны для республики озвученные в Послании вопросы газификации социальных объектов, экологии и туризма, социальной поддержки, а также программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. Выразил уверенность, что возврат к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием будет способствовать качественному повышению уровня подготовки выпускников вузов, расширение проекта «Профессионалитет» позволит колледжам региона готовить специалистов востребованных рабочих профессий.

«Президентский курс на суверенную, сильную Россию, решение задач специальной военной операции, социальные гарантии нашим воинам, на высокотехнологичную экономику с опорой на собственное производство поддерживают и в парламенте, и в обществе. Важно отметить, что озвученные Президентом страны вопросы актуальны и для нашей республики. Предложенные меры, безусловно, положительно скажутся на экономической, демографической и социальной ситуации в стране, и в частности в республике. Народному собранию Ингушетии предстоит большая работа по законодательному сопровождению исполнения поручений и предложений Главы государства», — цитирует Магомета Тумгоева пресс-служба регионального парламента.