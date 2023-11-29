Спикер парламента Ингушетии принял участие в дискуссионной площадке «Единой России» 

Полпред Президента страны в ЮФО Владимир Устинов, открывая мероприятие «Горжусь Россией», отметил, что главная задача на сегодняшний день — использовать все возможности для защиты и развития страны.

Секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак подчеркнул, что российское государство сегодня — это страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире.

«Сегодня каждый день появляются новые герои, новые достижения и победы. Эти победы мы не должны дать замолчать. Мы не имеем никакого права при успехе на фронте проигрывать в информационной войне. Труд каждого на своем рабочем месте, в общественном служении должен вести нас к победе», — сказал сенатор.

Дискуссия собрала ветеранов и участников СВО, Героев России, представителей военно-промышленного комплекса, врачей и учителей, депутатов и сенаторов, представителей региональных отделений партии, ее сторонников и активистов.

Отмечается, что «ЕР» в преддверии XXI съезда партии, который пройдет 17 декабря на площадке выставки «Россия» на ВДНХ, проведет панельные дискуссии. Первая прошла в Ростовской области, еще две состоятся в Нижнем Новгороде и Москве.