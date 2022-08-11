Спикер парламента Ингушетии проверил ход капремонта школы искусств в городе Карабулаке

В рамках реализации Народной программы единороссов и партийного проекта «Культура малой родины» здесь идет капитальный ремонт, завершение которого планируется к 1 сентября этого года.

Директор ДХШ, председатель республиканского союза художников Муса Мартазанов ознакомил партийцев с ходом реконструкции и качеством уже произведенных работ.

В школе занимается более 300 детей, здесь они обучаются игре на фортепьяно, скрипке, гитаре, балалайке и национальных инструментах.

Работы идут в соответствии с графиком и завершены на 90%. Уже установлены окна и двери, завершены потолочные и напольные работы, проведено электричество, осталось завезти оборудование и благоустроить прилегающую территорию, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».