«Спортмастер» подарил Ингушетии пять спортивных площадок

Комитет по делам молодежи республики занимается распределением площадок по населенным пунктам. Первые две уже отправлены в город Карабулак и сельское поселение Армхи Джейрахского района.

Отмечается, что муниципальные образования берут на себя расходы по установке площадок, куда включается асфальтное и резиновое покрытие. Все работы планируется завершить в течение месяца.