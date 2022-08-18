Спорт

«Спортмастер» подарил Ингушетии пять спортивных площадок

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Крупнейший в России ритейлер «Спортмастер» подарил Ингушетии пять воркаут-площадок в связи с празднованием в этом году 30-летия республики, сообщается в Телеграм-канале правительства региона.

Комитет по делам молодежи республики занимается распределением площадок по населенным пунктам. Первые две уже отправлены в город Карабулак и сельское поселение Армхи Джейрахского района.

Отмечается, что муниципальные образования берут на себя расходы по установке площадок, куда включается асфальтное и резиновое покрытие. Все работы планируется завершить в течение месяца.

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