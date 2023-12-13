Спортсмен из Ингушетии стал призером чемпионата по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге
Мурад Сапралиев стал серебряным призером открытого чемпионата мира по джиу-джитсу ACBJJ World Open Championship Gi & No-Gi, который проходит с 12 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Мурад выступал в разделе «ги» среди пурпурных поясов в весовой категории до 75 кг и завоевал серебряную медаль чемпионата мира», — рассказал Тагир Хамхоев.
По его словам, спортсмен является воспитанником клуба Academy Jiu-Jitsu Sunja.
Ранее газета «Ингушетия» информировала, что Мурад Сапралиев стал серебряным призёром открытого чемпионата России по джиу-джитсу, который проходил в сентябре текущего года в Красногорске.