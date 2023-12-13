Спортсмен из Ингушетии стал призером чемпионата по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

«Мурад выступал в разделе «ги» среди пурпурных поясов в весовой категории до 75 кг и завоевал серебряную медаль чемпионата мира», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, спортсмен является воспитанником клуба Academy Jiu-Jitsu Sunja.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что Мурад Сапралиев стал серебряным призёром открытого чемпионата России по джиу-джитсу, который проходил в сентябре текущего года в Красногорске.