Джиу-джитсу

Спортсмен из Ингушетии стал призером чемпионата по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

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Мурад Сапралиев стал серебряным призером открытого чемпионата мира по джиу-джитсу ACBJJ World Open Championship Gi & No-Gi, который проходит с 12 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.

«Мурад выступал в разделе «ги» среди пурпурных поясов в весовой категории до 75 кг и завоевал серебряную медаль чемпионата мира», — рассказал Тагир Хамхоев.

По его словам, спортсмен является воспитанником клуба Academy Jiu-Jitsu Sunja.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что Мурад Сапралиев стал серебряным призёром открытого чемпионата России по джиу-джитсу, который проходил в сентябре текущего года в Красногорске.

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