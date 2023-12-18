Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата мира по джиу-джитсу

«Золотыми призерами стали Зейд Хамхоев в разделе Gi и No-Gi среди белых поясов и Анарбек Мациев (Gi и No-Gi) среди цветных поясов», — рассказал собеседник издания.

По его словам, на вторую ступень пьедестала поднялся Абудаллах Албогачиев, выступая в разделе No-Gi среди желтых поясов, а бронзовые медали забрали Магомед Евлоев и Джамал Малороев. Они выступили в разделе No-Gi среди желтых поясов.

Отмечается, что тренирует бойцов опытный наставник Беслан Картоев. Спортсмены представляют клуб Magas BJJ.