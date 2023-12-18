Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата мира по джиу-джитсу
Представители республики завоевали четыре золотые, серебряную и бронзовую медали на открытом чемпионате мира по джиу-джитсу ACBJJ World Open Championship Gi & No-Gi, который проходил с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил газете «Ингушетия» основатель спортресурса The Tiger Sports Тагир Хамхоев.
«Золотыми призерами стали Зейд Хамхоев в разделе Gi и No-Gi среди белых поясов и Анарбек Мациев (Gi и No-Gi) среди цветных поясов», — рассказал собеседник издания.
По его словам, на вторую ступень пьедестала поднялся Абудаллах Албогачиев, выступая в разделе No-Gi среди желтых поясов, а бронзовые медали забрали Магомед Евлоев и Джамал Малороев. Они выступили в разделе No-Gi среди желтых поясов.
Отмечается, что тренирует бойцов опытный наставник Беслан Картоев. Спортсмены представляют клуб Magas BJJ.