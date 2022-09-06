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Сразу несколько детсадов появятся в одном из городов Ингушетии в 2022-2023 годах

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В Малгобеке построят ряд дошкольных учреждений и обновят одну из школ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона по итогам выездного совещания и. о. Главы республики Владимира Сластенина в Малгобеке.

«Один из объектов в Малгобеке — переходящий с 2021 года. Речь идет о детском саде на 220 мест. Контракт на его строительство стоимостью почти 149 млн руб. заключен в марте прошлого года. Дошкольное учреждение планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года», — сказал собеседник издания.

По его информации, ещё три дошкольных учреждения, на общую сумму 292 млн руб., построят в том же городе. Соглашение по указанным объектам образования региональное правительство подписало с Министерством просвещения РФ в июле 2022 года. До конца октября этого года власти республики планируют завершить контрактацию по этим детсадам. Все три объекта переходящие на 2023 год.

Кроме того, в Малгобеке реконструируют школу № 18, на эти цели предусмотрено свыше 100 млн руб.

В пресс-службе пояснили, что в 2022 году по линии Минстроя Ингушетии в Малгобеке ведется строительство четырёх объектов и капитальный ремонт здания общеобразовательного учреждения на общую сумму 493,4 млн руб.

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