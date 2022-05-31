ДТП

Стали известны подробности трагедии на дороге в горах Ингушетии

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По уточненным данным, двое погибших и пострадавший в ДТП в горном Джейрахском районе были уроженцами Малгобека и работали в туристическом отеле, сообщил газете «Ингушетия»

«Погибшие и пострадавший — работники отеля для туристов, расположенного на перевале «Бишт», они проживали по месту работы в горах», — сказал источник.

Как отметил собеседник, накануне в отдел полиции по Джейрахскому району поступило телефонное сообщение о том, что в районе заповедника «Таргим» произошла автомобильная авария, есть пострадавшие.

«Прибывшие на место инцидента правоохранители выяснили, что уроженец города Малгобека 1986 года рождения, двигаясь на минивэне «Ниссан» из села Джейрах в сторону заповедника, в 2,6 км от КПП, не справившись с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание машины», — сказал собеседник издания.

По его данным, в результате происшествия водитель и 22-летний пассажир из того же города скончались на месте. Второй пассажир получил множественные ушибы головного мозга, закрытый перелом ребер, разрыв селезенки. В тяжелом состоянии мужчина находится в реанимационном отделении республиканской больницы в Назрани.

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