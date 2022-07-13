Старейшины и имамы Назрановского района поблагодарили Главу Ингушетии за помощь малоимущим семьям

Как сообщили в администрации района, малоимущие семьи получили крупный и мелкий рогатый скот для жертвоприношения в праздник Курбан-байрам (ГІурба).

Напомним, на Назрановский район было выделено 45 голов мелкого рогатого и 13 голов крупного рогатого скота. Жертвенное мясо получили 136 малоимущих семей.