Старейшины и имамы Назрановского района поблагодарили Главу Ингушетии за помощь малоимущим семьям

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Старейшины и религиозные деятели сельских поселений Назрановского района выразили слова благодарности Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову за оказание помощи малоимущим семьям.

Как сообщили в администрации района, малоимущие семьи получили крупный и мелкий рогатый скот для жертвоприношения в праздник Курбан-байрам (ГІурба).

Напомним, на Назрановский район было выделено 45 голов мелкого рогатого и 13 голов крупного рогатого скота. Жертвенное мясо получили 136 малоимущих семей.

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