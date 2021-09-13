Строительство дамб для защиты населения от подтопления домов началось в Ингушетии

«На территории села Верхние Ачалуки начали строить защитные дамбы для предотвращения частого подтопления частного сектора с помощью спецтехники», — сказал представитель сельской администрации.

Как отметил собеседник издания, каждый раз в результате непогоды размывались дороги на улицах Ломоносова, Шерипова, Пушкина, наносился ущерб жителям домов, личным подсобным хозяйствам.

Дамбы строятся на улице Ломоносова, что позволит избавить другие проблемные территории от угрозы затопления.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в середине августа этого года в селах Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки и частично в Пседахе в результате обильных дождей были затоплены частные домовладения, магазины, частично соцобъекты, жертв и пострадавших нет. Разрушений в жилом секторе власти не зафиксировали. По информации главы Малгобекского района Хамзата Долтмурзиева, повреждены дорожные полотна, снесено асфальтовое покрытие.