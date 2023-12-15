Строительство нового здания госфилармонии стартовало в Ингушетии

По словам собеседника, уже завершены работы по устройству котлована. В настоящий момент ведётся подготовка основания под фундамент.

«Согласно плану, филармония будет состоять из нескольких блоков в 4 и 5 этажей. Предусмотрены концертные залы, распределительный и кассовый вестибюли, фойе, кулуары и многое другое. Подрядчиком выступает компания «Строймонолит», — отметил он.

Напомним, что новое учреждение культуры, контрактная стоимость которого более 1,7 млрд рублей, возводится в рамках нацпроекта «Культура». Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.