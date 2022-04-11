Строительство новой школы в Али-Юрте завершат до конца 2022 года
В сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии до конца 2022 года завершат строительство новой школы на 704 места. Готовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
«В Али-Юрте в ноябре 2021 года в рамках реализации национального проекта «Образование» начато строительство новой школы на 704 места. Строительством данного объекта занимается подрядная фирма «Юггазстрой», заказчиком объекта выступает Минстрой. Контрактная стоимость школы — 531 млн руб. С начала строительства выполнено работ на сумму 147 млн руб.
Степень готовности объекта составляет 35%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 100% завершены работы по разработке котлована, устройству грунтовой подушки, возведению стен железобетонного каркаса первого и второго этажей.
«В данное время ведутся работы по устройству каркаса третьего этажа, кладка наружных стен и перегородок, засыпка и послойная укатка пазух котлована, практически завершено строительство трансформаторной подстанции. Школа должна быть завершена до конца текущего года», — добавили в министерстве.