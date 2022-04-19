Нацпроекты

Строительство новой школы в Верхних Ачалуках Ингушетии завершат в декабре 2022 года

0

Строительство новой школы на 720 ученических мест в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии завершено на 35%, открытие запланировано на декабрь 2022 года, сообщает пресс-служба районной администрации.

«В Верхних Ачалуках уже в конце текущего года появится ещё одна школа на 720 мест. Объект строится в районе новостроек и призван обеспечить жителей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Стоимость объекта без малого 500 млн руб. На сегодняшний день выполнено работ на сумму 140 млн руб., готовность составляет 35%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что железобетонные работы на объекте практически завершены, строители заняты кирпичной кладкой перегородок стен и штукатуркой внутренних поверхностей. Одновременно ведётся монтаж пластиковых стеклопакетов.

Строительство школы начато в сентябре 2020 года подрядной фирмой «Севкавстрой» по заказу Минстроя Ингушетии, строительный контроль осуществляет ГУП «УКС РИ».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии незаконно прописал у себя двух мигрантов
В Троицком Ингушетии провели очистку береговой линии и русла реки Сунжа
Ингушская школьница стала призером олимпиады «Телеком-планета — 2022»
В Сунженском районе Ингушетии 165 семей получили адресную благотворительную помощь
Военный комиссариат Ингушетии опроверг информацию об отправке срочников на Украину
Сунженский район Ингушетии направил продовольственную помощь на Украину для военнослужащих
Главврач больницы в Ингушетии заплатит штраф за нарушение трудовых прав инвалидов
Около 1 км береговой линии реки Асса очистили ингушские эковолонтеры
Студенческая команда по регби из Ингушетии достойно выступила на чемпионате ЮФО и СКФО
35 приоритетных проектов включены в модель экономического развития субъектов СКФО
В горной Ингушетии завершился финальной гонкой третий этап кубка России по скайраннингу

Главное

Яндекс.Метрика

 