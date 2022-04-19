Строительство новой школы в Верхних Ачалуках Ингушетии завершат в декабре 2022 года

«В Верхних Ачалуках уже в конце текущего года появится ещё одна школа на 720 мест. Объект строится в районе новостроек и призван обеспечить жителей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Стоимость объекта без малого 500 млн руб. На сегодняшний день выполнено работ на сумму 140 млн руб., готовность составляет 35%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что железобетонные работы на объекте практически завершены, строители заняты кирпичной кладкой перегородок стен и штукатуркой внутренних поверхностей. Одновременно ведётся монтаж пластиковых стеклопакетов.

Строительство школы начато в сентябре 2020 года подрядной фирмой «Севкавстрой» по заказу Минстроя Ингушетии, строительный контроль осуществляет ГУП «УКС РИ».