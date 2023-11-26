Студентам политехнического колледжа Ингушетии напомнили о вреде наркотиков

Полицейские рассказали учащимся об административной и уголовной ответственности за употребление, изготовление, хранение и сбыт запрещенных веществ.

Секретарь общественного совета при МВД по региону Хусейн Амаков призвал молодых людей вести здоровый образ жизни, принимать активное участие в общественно-полезной деятельности, а также всемерно беречь себя и своих товарищей от угрозы наркомании.

«Студенты активно участвовали в беседе, задавали вопросы на злободневную тему, наперебой приводили примеры из жизни. Оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков Мадина Дударова отметила, что такие встречи проходят регулярно. Целью мероприятий является пропаганда здорового образа жизни, формирование у молодежи стойкого отвращения к употреблению наркотиков и психотропных веществ», — отметили в пресс-службе ведомства.