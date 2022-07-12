Студенты ИнгГУ стали участниками летней школы «Генетические технологии в растениеводстве»

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Студенты и сотрудники химико-биологического факультета Ингушского государственного университета под руководством профессора Айшет Плиевой прошли научно-практическую летнюю школу «Генетические технологии в растениеводстве», сообщила пресс-служба вуза.

Летняя школа, прошедшая в Чеченском государственном университете имени Ахмата Кадырова, ориентирована на широкий круг специалистов и проводится для преподавателей и студентов магистратуры, аспирантуры и молодых специалистов из разных регионов России в режиме онлайн и оффлайн.

Программа школы включает в себя различные практико-ориентированные активности: интересные лекции и мастер-классы от ведущих ученых, экскурсии.

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