Студенты ИнгГУ стали участниками летней школы «Генетические технологии в растениеводстве»

Летняя школа, прошедшая в Чеченском государственном университете имени Ахмата Кадырова, ориентирована на широкий круг специалистов и проводится для преподавателей и студентов магистратуры, аспирантуры и молодых специалистов из разных регионов России в режиме онлайн и оффлайн.

Программа школы включает в себя различные практико-ориентированные активности: интересные лекции и мастер-классы от ведущих ученых, экскурсии.