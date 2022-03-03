Студенты Ингушского госуниверситета провели акцию «Почта добра» для воспитанников интерната

Организаторы мероприятия, суть которого заключается в написании детьми писем волонтерам со своим желанием, — волонтерский клуб «Добро ИнгГУ» и вузовский штаб регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Студенты отнеслись очень серьезно к своей миссии, на собранные средства были куплены подарки, почти весь список желаний был реализован.

«Эта встреча была долгожданной для воспитанников интерната, они были рады видеть своих друзей-наставников, их глаза так и сияли, передавая всем любовь, радость и доброту», — рассказали участники акции.

Особую радость у детей, по их словам, вызвали мастер-классы и развлекательный концерт, которые наполнили их зарядом отличного настроения.