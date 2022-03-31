Студенты из Ингушетии запустят свои первые спутники в небо

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Студенты Ингушского политехнического колледжа имени Ю. И. Арапиева Абабукар Богатырёв и Адам Батаев под руководством педагога Центра одаренных детей «Успех», кандидата технических наук Валерьяна Алексеевича Пиккиева будут создавать свои первые спутники и запустят их в небо.

Как сообщили газете «Ингушетия» в образовательном ведомстве республики, ранее юноши успешно освоили программу дополнительного образования «Введение в ракето- и спутникостроение» в дистанционном режиме, перешли во второй этап, который проходит в городе Курске. За время обучения по программе дополнительного образования, которая реализовывалась с 1 февраля по 30 марта 2022 года, студенты получили базовые знания по ракетостроению и спутникостроению.

Напомним, очные учебно-тренировочные сборы по подготовке к межрегиональным соревнованиям «Курский ConSat» стартуют 4 апреля.

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