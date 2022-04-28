Здравоохранение

Студенты-медики и выпускники медколледжей смогут получать единовременные компенсации

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Студенты-медики и выпускники медколледжей смогут получать единовременные компенсации за работу в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах, сообщается на сайте кабинета министров России.

Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу «Развитие здравоохранения», которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что принятое решение будет способствовать решению проблемы дефицита врачей и медицинских работников в сельских и отдаленных районах.

Выплаты предусмотрены в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь условием получения поддержки не является обязательный переезд в сельскую местность.

На поддержку государства смогут рассчитывать студенты-медики, а также выпускники медицинских колледжей, которые завершили учебу (в том числе на основании договора о целевом обучении) и вернулись работать в свои населенные пункты.

Врачи смогут получить по 1 млн рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры — по 500 тыс. рублей. Если населенные пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тыс. рублей соответственно. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны выплаты составляют 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.

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