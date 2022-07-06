СУ СКР по Ингушетии предупреждает о новом виде телефонного мошенничества

«Неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным и находящимся в производстве, при этом эти лица предлагают перечислить различные суммы денег по представленным ими платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда», — отмечается в релизе.

В ведомстве обратили внимание на то, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками следственных органов СК России. Это мошенники, пытающиеся таким образом завладеть деньгами доверчивых граждан.

«Подобные действия никак не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей. Для возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших. Такие звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы», — отметили в СУ СКР по региону.

Там призвали жителей республики, особенно пожилых людей, проявлять бдительность и не поддаваться уловкам мошенников.