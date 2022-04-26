Суд в Ингушетии оштрафовал жителя Ставрополя за неудачный «магический обряд» на 167 тыс. рублей

Судом установлено, что мужчина, в ноябре 2017 года, при вещании телепередач на определенных спутниковых телеканалах заказал рекламу в виде адресной строки с содержанием: «Помощь людям в трудных ситуациях, снимаем порчу, помогаем в увеличении материального состояния». При этом, указав абонентский номер для связи с ним, который также был случайно подобран с помощью специального мобильного приложения.

На объявление откликнулась жительница Ингушетии, которая несколько раз перевела на банковский счет, указанный злоумышленником, денежные средства на общую сумму более 167 тыс. рублей.

Поняв, что «магический обряд» не подействовал и она стала жертвой мошенника, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

С учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшей, признания своей вины, Сунженским районным судом республики мошеннику назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тыс. рублей.