Суд в Ингушетии заблокировал сайты с инструкциями по изготовлению взрывчатки

«Прокуратурой в ходе мониторинга выявлены 6 сайтов, на которых размещены информационные материалы о порядке и способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. В целях устранения указанных нарушений закона прокуратурой города в Магасский районный суд направлено 6 административных исковых заявлений об ограничении доступа к ним. Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, доступ к указанным страницам заблокирован», — говорится в сообщении.

Отметим, что статьей 223.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ.