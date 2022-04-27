Прокуратура

Суд в Ингушетии заблокировал сайты с инструкциями по изготовлению взрывчатки

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По искам прокуратуры Ингушетии заблокированы 6 сайтов, на которых размещена информация о способах изготовления взрывчатки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратурой в ходе мониторинга выявлены 6 сайтов, на которых размещены информационные материалы о порядке и способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. В целях устранения указанных нарушений закона прокуратурой города в Магасский районный суд направлено 6 административных исковых заявлений об ограничении доступа к ним. Решениями суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, доступ к указанным страницам заблокирован», — говорится в сообщении.

Отметим, что статьей 223.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

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