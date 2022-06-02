УФССП

Судебные приставы Ингушетии навестили воспитанников дома-интерната

0

В рамках Всероссийской акции «Судебные приставы — детям», приуроченной к Международному Дню защиты детей, сотрудники управления ФССП России по Ингушетии побывали с традиционным визитом и со сладкими подарками в доме-интернате для социально незащищенных детей в сельском поселении Троицкое Сунженского района.

Гости поздравили ребят подшефного учреждения с праздником, пообщались с ними. Такие встречи стали символом прочной многолетней дружбы сотрудников ведомства с детьми. Напомним, что шефство над воспитанниками судебные приставы взяли в 2011 году.

Отметим также, что защита прав и интересов детей является одной из приоритетных задач службы судебных приставов. Управление ФССП России по Ингушетии регулярно проводит разнообразные мероприятия для детей детских домов с целью оказания благотворительной помощи и поддержки по вопросам, входящим в компетенцию ведомства.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальной библиотеке Ингушетии отпраздновали День защиты детей
С начала текущего года «Россети Северный Кавказ» отремонтировали порядка 650 км ЛЭП
В столице Ингушетии пройдет праздничный концерт в честь юбилея республики
Полицейские изъяли у жителя Ингушетии взрывчатку и боевые патроны
Худрук РДНТ Ингушетии стала лауреатом фестиваля-конкурса «Это все — мое, родное...»
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка детских рисунков «Как прекрасен этот мир»
В Ингушетии прошел республиканский турнир по шахматам среди школьников
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии навестили воспитанников детского дома-интерната
В Ингушетии осудили жительницу соседнего региона за взятку полицейскому
МКЖР Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на июнь по программе «Пушкинская карта»
В Ингушетии проводится ЕГЭ по математике профильного уровня

Главное

Яндекс.Метрика

 