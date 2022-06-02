Судебные приставы Ингушетии навестили воспитанников дома-интерната

Гости поздравили ребят подшефного учреждения с праздником, пообщались с ними. Такие встречи стали символом прочной многолетней дружбы сотрудников ведомства с детьми. Напомним, что шефство над воспитанниками судебные приставы взяли в 2011 году.

Отметим также, что защита прав и интересов детей является одной из приоритетных задач службы судебных приставов. Управление ФССП России по Ингушетии регулярно проводит разнообразные мероприятия для детей детских домов с целью оказания благотворительной помощи и поддержки по вопросам, входящим в компетенцию ведомства.