Судебные приставы Ингушетии приехали с новогодними подарками к воспитанникам дома-интерната
В преддверии Нового года судебные приставы республики приехали с подарками к воспитанникам дома-интерната в сельском поселении Троицкое Сунженского района, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе УФССП по региону.
«В марте 2011 года ведомство взяло шефство над интернатом. С тех пор приставы посещают детский дом в каждый праздник. В этот раз сотрудники привезли детям новогодние подарки, а также разнообразные сладости, фрукты и соки», — сказал собеседник издания.
По его словам, персонал интерната выразили благодарность в адрес руководства и всего коллектива управления за неравнодушное и доброжелательное отношение к судьбам особенных детей.