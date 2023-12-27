Судебные приставы Ингушетии приехали с новогодними подарками к воспитанникам дома-интерната

«В марте 2011 года ведомство взяло шефство над интернатом. С тех пор приставы посещают детский дом в каждый праздник. В этот раз сотрудники привезли детям новогодние подарки, а также разнообразные сладости, фрукты и соки», — сказал собеседник издания.

По его словам, персонал интерната выразили благодарность в адрес руководства и всего коллектива управления за неравнодушное и доброжелательное отношение к судьбам особенных детей.