УФССП

Судебные приставы Ингушетии взыскали с нарушителя ПДД 255 штрафов на 300 тыс. рублей

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42-летний житель Назрановского района Ингушетии в принудительном порядке погасил 255 административных штрафов УГИБДД на общую сумму 332 тысячи рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.

Отмечается, что сотрудник ведомства уведомил должника о непогашенных штрафах, но правонарушитель мер по их оплате не предпринимал.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля Nissan Almera и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника.

В результате принятых мер мужчина погасил задолженность в полном объеме.

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