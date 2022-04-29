Судебные приставы Ингушетии взыскали с нарушителя ПДД 255 штрафов на 300 тыс. рублей
42-летний житель Назрановского района Ингушетии в принудительном порядке погасил 255 административных штрафов УГИБДД на общую сумму 332 тысячи рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП по региону.
Отмечается, что сотрудник ведомства уведомил должника о непогашенных штрафах, но правонарушитель мер по их оплате не предпринимал.
В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля Nissan Almera и обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника.
В результате принятых мер мужчина погасил задолженность в полном объеме.