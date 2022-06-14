Султан Плиев стал победителем первенства Ингушетии по дзюдо среди юниоров
Воспитанник спортивной школы сельского поселения Плиево Султан Плиев стал победителем открытого первенства Ингушетии по дзюдо среди юниоров до 21 года в весовой категории до 55 кг.
На этих соревнованиях Плиев был удостоен награды «За лучшую технику», все схватки с его участием были завершены досрочно убедительными победами.
Как отметили в администрации Назрановского района, Султан впервые участвовал в этой возрастной категории. Наградил спортсмена прославленный ингушский дзюдоист Муса Могушков.
Отмечается, что тренируется юный атлет под руководством Магомеда Султыгова.
Напомним, в данном турнире принимали участие представители из Чеченской Республики, КБР и Республики Дагестан.