Султан Плиев стал победителем первенства Ингушетии по дзюдо среди юниоров

На этих соревнованиях Плиев был удостоен награды «За лучшую технику», все схватки с его участием были завершены досрочно убедительными победами.

Как отметили в администрации Назрановского района, Султан впервые участвовал в этой возрастной категории. Наградил спортсмена прославленный ингушский дзюдоист Муса Могушков.

Отмечается, что тренируется юный атлет под руководством Магомеда Султыгова.

Напомним, в данном турнире принимали участие представители из Чеченской Республики, КБР и Республики Дагестан.