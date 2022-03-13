Гуманитарная помощь

Сунженские депутаты передали продукты питания для эвакуированных жителей Донбасса

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Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев совместно с исполнительным секретарем Исой Омаровым передали в штаб приема гумпомощи для жителей ЛДНР продукты питания, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

«Мирные жители Донбасса вынужденно находятся в дали от дома. Все мы понимаем, что помощь нужна в основном женщинам, детям и старикам, которым сейчас важна наша забота и поддержка. В связи с этим мы с исполнительным секретарем местного отделения партии Исой Омаровым передали в штаб приема гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик продукты питания с длительным сроком хранения», — цитирует пресс-служба Магомеда Евлоева.

Ранее, 12 марта, продукты питания для жителей Донецкой и Луганской Народных республик передали члены местного отделения партии «Единая Россия» в Карабулаке.

Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. По словам Президента России, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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