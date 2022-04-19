Благотворительность

Сунженский район Ингушетии направил продовольственную помощь на Украину для военнослужащих

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Сунженский район направил более 3,5 тонны продовольствия бойцам из Ингушетии, участвующим в специальной военной операции на Украине.

В ходе акции в священный месяц Рамадан военнослужащим из республики направили более 400 килограммов колбасы местного производства, чай, консервы, фрукты, кофе, сахар, сладости и средства гигиены, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Отмечается, что все продукты экологически чистые и подобраны для быстрого и легкого потребления, которые необходимы в условиях боевой обстановки.

Администрация Сунженского района выразила благодарность производителю колбасы «Вышегуров продукт», который добавил от себя более 100 килограммов колбасы.

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