Сунженский район Ингушетии направил продовольственную помощь на Украину для военнослужащих

В ходе акции в священный месяц Рамадан военнослужащим из республики направили более 400 килограммов колбасы местного производства, чай, консервы, фрукты, кофе, сахар, сладости и средства гигиены, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Отмечается, что все продукты экологически чистые и подобраны для быстрого и легкого потребления, которые необходимы в условиях боевой обстановки.

Администрация Сунженского района выразила благодарность производителю колбасы «Вышегуров продукт», который добавил от себя более 100 килограммов колбасы.