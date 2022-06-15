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Сунженский район Ингушетии получил 100 контейнеров для раздельного сбора отходов

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В Сунженский район Ингушетии завезли 100 контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщила пресс-служба администрации района.

Отмечается, что различного цвета контейнеры, обозначающие соответствующий вид материальных отходов, будут установлены во всех сельских поселениях района на заранее подготовленных специальных площадках.

Район получил контейнеры в рамках осуществления регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» от Минприроды Ингушетии.

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