Сунженский район Ингушетии получил 100 контейнеров для раздельного сбора отходов

Отмечается, что различного цвета контейнеры, обозначающие соответствующий вид материальных отходов, будут установлены во всех сельских поселениях района на заранее подготовленных специальных площадках.

Район получил контейнеры в рамках осуществления регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» от Минприроды Ингушетии.