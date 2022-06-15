Сунженский район Ингушетии получил 100 контейнеров для раздельного сбора отходов
В Сунженский район Ингушетии завезли 100 контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщила пресс-служба администрации района.
Отмечается, что различного цвета контейнеры, обозначающие соответствующий вид материальных отходов, будут установлены во всех сельских поселениях района на заранее подготовленных специальных площадках.
Район получил контейнеры в рамках осуществления регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» от Минприроды Ингушетии.