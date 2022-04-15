Свыше 12,2 млрд рублей потрачено в Ингушетии на строительство объектов и оснащение больниц в минувшем году

«Регион за прошедший год принял участие в 40 региональных проектах, входящих в состав 12 нацпроектов, реализовав при этом более 150 мероприятий. Их общий бюджет составил 12 млрд 254 млн руб., из которых федеральные средства — 12 млрд 33 млн руб.», — цитирует Фурсова пресс-служба Главы и правительства субъекта.

Как отметил зампред, благодаря нацпроекту «Демография» 1 тыс. 507 семей получили финансовую помощь на рождение и усыновление первенца в виде ежемесячных выплат, равных прожиточному минимуму (12 190 рублей). Также проект подразумевал строительство девяти детских садов на 1 тыс. 980 мест. Полностью завершены два объекта, остальные перенесены на текущий год.

Власти приобрели 18 передвижных мобильных комплексов для медучреждений республики, 21 единицу медоборудования для сосудистых отделений Ингушской республиканской клинической больницы, Малгобекской центральной районной и Сунженской районной больниц, закуплено свыше 1 470 700 лекарственных препаратов.

«Кроме того, мы начали строительство инфекционного отделения на 60 коек для республиканской детской больницы, для республиканского онкологического диспансера закупили 10 единиц медоборудования, компьютеры для создания дополнительных автоматизированных рабочих мест для медработников, а также провели выплаты по программе «Земский доктор» медработникам для привлечения их для работы в сельской местности», — добавил вице-премьер.

Выплаты составили 1 млн рублей врачам и 500 тыс. рублей среднему и младшему персоналу.

Далее докладчик отметил, что самым объемным и значимым проектом является нацпроект «Образование», на реализацию которого было направлено практически до 50% средств 2021 года. В рамках работы по данному проекту предусмотрено строительство 14 объектов общего образования на 9610 мест — это школы в городах Назрань, Сунжа, Карабулак и сельских поселениях Яндаре, Экажево, Троицкое, Верхние Ачалуки, Долаково, Инарки, Барсуки, Ольгети.

Вдобавок в регионе улучшены условия дополнительного образования благодаря созданию 12 центров дополнительного образования «Точки роста» для предметного изучения направления «Технология». Частично проект коснулся и спорта — в восьми сельских школах были созданы необходимые условия для занятий физкультурой.