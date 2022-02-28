Благотворительность

Свыше 20 тонн гуманитарной помощи получат беженцы из Донбасса от Ингушетии

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Республиканские власти направят вторую партию помощи в Ростов-на-Дону для переселенцев из Донбасса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Накануне глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обсудил вопросы отправки гуманитарного груза с руководством Ростовской области. Был согласован перечень необходимых продуктов и их количество», — сказал собеседник издания.

По поручению Калиматова, 28 февраля в распределительный центр Ростова-на-Дону доставят более 20 тонн груза, содержащего тушенку и воду. Все продукты местного производства экологически чистые.

В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи, в акции могут участвовать не только предприятия и предприниматели, но и частные лица.

По словам руководителя региона, республика и в дальнейшем будет оказывать посильную помощь.

Сбор и отправку груза поручено организовать министерству сельского хозяйства и продовольствия субъекта.

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