Свыше 3,5 тыс. детей в смену смогут отдохнуть в пришкольных лагерях в Ингушетии

«Для обеспечения деятельности пришкольных лагерей республики планируется привлечь 680 человек, в том числе 560 педагогических работников и 120 человек обслуживающего персонала. Всем общеобразовательным организациям, на базе которых открываются лагеря, выданы санитарно-эпидемиологические заключения. За две недели до начала работы лагерей в общеобразовательных организациях и прилегающих к ним территориях будет начато проведение противоклещевой аккарицидной обработки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность пребывания школьников в лагере 21 день с 8.30 до 14.30 мск.

Также в период с 14 по 16 июня первых 528 учащихся примут три стационарных лагеря республики: «Аьрзи» в Джейрахском районе — 300 детей, лагерь имени Комарова в Сунженском районе — 122 и «Молодой патриот» в городе Малгобеке — 106.

Все работники пришкольных лагерей и педагоги, направляемые в стационарные лагеря, пройдут обследование на Covid-19, на ОКИ вирусной этиологии до начала смены. Также все несовершеннолетние, направляемые в учреждения отдыха, будут иметь справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями.

Во всех общеобразовательных организациях республики заблаговременно начата работа по информированию родителей детей и подростков о возможных вариантах бесплатного отдыха и оздоровления, готовятся списки детей, планируемых к направлению на отдых и оздоровление. Приоритет отдается детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям из социально-незащищенных семей.

Кроме того, планируется работа по занятости несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов указал на то, что необходимо, прежде всего, обеспечить безопасность детей.

«Школы находятся рядом с дорогами, а автомобилистов-лихачей у нас хватает. Это — первое. Второе — пожарная безопасность, не менее актуальна. Далее, качество еды — здесь должен быть строгий контроль, чтобы не было никаких пищевых отравлений. Дети должны запомнить свои каникулы только с позитивной стороны. Поэтому все задействованные в лагерях отдыха педагоги, другой обслуживающий персонал ответственно должны отнестись к своей работе. Если возникнут проблемы, правительству необходимо решать их в первоочередном порядке», — подчеркнул руководитель субъекта.