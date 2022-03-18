Путин в своем выступлении напомнил первые строчки Основного закона страны, что «мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой на своей земле», и «каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение».

«На своей земле, объединенные общей судьбой, — так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели», — сказал Президент.

По его словам, «нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу».

«Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется «геноцид», — подчеркнул Путин.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида, — это является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, именно в этом цель», — добавил он.

Глава государства заметил, что представители различных народов в ходе спецоперации на Украине действуют «плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то, как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было».

«Так получилось, что начало операции совпало — совершенно случайно совпало — с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, — Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так сегодня и так будет всегда», — подчеркнул Путин.

Напомним, 16 марта 2014 года прошел референдум о присоединении Крыма к России, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в Россию, соответствующий договор был подписан через два дня — 18 марта.