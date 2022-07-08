Тестовая экспедиция по межрегиональному маршруту «Кавказ Gran Turismo» достигла Ингушетии

Как сообщили в туристическом ведомстве региона, участников экспедиции радушно встретили на всесезонном курорте «Армхи». В программе посещения были величественный средневековый архитектурный комплекс — боевые башни Вовнушки, которые являются символом всей Ингушетии, Эгикал — одно из самых больших поселений древней Ингушетии, Тхаба-Ерды — древний христианский храм, памятник древнего каменного зодчества XV-XVI вв., уникальное наследие средневековой архитектуры — башенный комплекс Эрзи и, конечно, вкуснейшая традиционная ингушская кухня. Встреча прошла в режиме живого общения и взаимного интереса.

Напомним, проект устойчивого развития туризма на Северном Кавказе «Кавказ Gran Turismo» реализуется в рамках соглашения, подписанного министрами туризма восьми регионов РФ в ходе федерального совещания, которое прошло 8 апреля в Дербенте. Проект объединяет усилия регионов СКФО и Республики Адыгея по развитию и продвижению туристического потенциала Северного Кавказа.